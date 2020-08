Open Arms: Delrio (Pd), votato sì non per processare Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Parlamento è importante proprio per le cose che ha detto Salvini. Abbiamo votato in Parlamento non per processare Salvini ma perché la magistratura deve valutare se ha valicato il suo ruolo di ministro violando la legge della Repubblica, perché nessun cittadino è al si sopra della legge". Lo ha detto al Meeting di Rimini il capogruppo del Pd Graziano Delrio ricordando il voto del Parlamento nei confronti del leader della Lega sulla vicenda Open Arms. (Rin)