Referendum: Tajani (FI), favorevole a taglio parlamentari ma in contesto complessivo di riforme

- "Forza Italia è stata sempre favorevole al taglio dei parlamentari ma in un contesto complessivo non per una campagna demagogica". Così il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite al Meeting di Rimini. "Sono favorevole ma in un contesto complessivo di riforme, la riforma presentata dal centrodestra andava in questa direzione. Occorre allontanarsi dal potere occulto che vuole depotenziare la democrazia nel nostro Paese", ha sottolineato Tajani. (Rin)