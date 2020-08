Milano: De Corato, ancora incidenti con monopattini in corso Buenos Aires, per questi mezzi è anarchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa notte l'ennesimo incidente in monopattino, stavolta contro una moto. Il fatto che solo una delle tre persone coinvolte portasse il casco, potrebbe far pensare che le altre due, quelle senza, circolassero sul monopattino insieme, e non ci sarebbe da sbalordirsi se fosse davvero così. Ormai a Milano, per chi circola con questi mezzi regna l'anarchia". Commenta così l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, il sinistro avvenuto nella notte in Corso Buenos Aires a Milano tra un monopattino ed una moto, che ha visto tre feriti trasportati in ospedale. "Monopattini in contromano, con due persone a bordo, sui marciapiedi e in aree pedonali a folli velocità e così via. I 104 incidenti con questi mezzi che si sono verificati dal 1° giugno ad oggi nel capoluogo lombardo sono una conseguenza della mancanza di regole per l'utilizzo di questi mezzi. Guarda caso, si è verificato proprio in Corso Buenos Aires, dove la Giunta ha stravolto la mobilità per creare la pista ciclabile più insicura d'Italia". (Com)