Perù: attività economica in calo del 30,2 per cento nel secondo trimestre (4)

- Anche la Commissione economica per l'America Latina e i Caraibi (Cepal) ha incluso il Perù tra i paesi della regione che maggiormente soffriranno l'impatto della crisi derivata dalla pandemia. Secondo la Cepal saranno tre i paesi latinoamericani con una recessione a due cifre nel 2020. La "maglia nera", si legge in un rapporto presentato nel mese di giugno a Santiago del Cile, spetta al Venezuela con una contrazione stimata al 26,6 per cento. Segue il Perù, che potrebbe pagare le conseguenze della crisi pandemica con una perdita del 13 per cento del prodotto interno lordo (Pil) e l'Argentina, la cui recessione è stimata al 10,5 per cento. Subito dietro Buenos Aires, le altre grandi economie regionali: il Brasile, che secondo la Cepal dovrebbe perdere il 9,2 per cento e il Messico che assieme all'Ecuador è previsto in calo del 9 per cento. (Mec)