Usa: “Nyt”, Facebook si prepara ad agire in caso di falsi proclami di Trump dopo il voto

- I dipendenti di Facebook stanno approntando una serie di piani per scongiurare l’eventualità che il presidente Donald Trump e i suoi collaboratori possano utilizzare la piattaforma per delegittimare i risultati delle elezioni del prossimo 3 novembre. Lo scrive il “New York Times” citando fonti interne all’azienda in condizioni di anonimato. In particolare, il noto social network della Silicon Valley si sta preparando a intervenire nel caso in cui l’attuale capo della Casa Bianca dovesse ingiustamente rivendicare la vittoria delle elezioni. L’azienda si sta anche interrogando su come agire qualora Trump dovesse cercare di invalidare i risultati accusando i Servizi postali di aver perso migliaia di schede inviate per corrispondenza o puntando il dito su presunte ingerenze di terze parti. Secondo il “New York Times” Mark Zuckerberg, fondatore e capo esecutivo di Facebook, ha avviato incontri regolari quotidiani con i dirigenti del colosso della Silicon Valley per minimizzare il rischio che la piattaforma venga utilizzata nella disputa elettorale. Sul tavolo anche l’ipotesi di sospendere le campagne pubblicitarie politiche dopo il 3 novembre, dal momento che gli annunci potrebbero essere usati per disinformare. I preparativi, sottolinea il quotidiano, evidenziano le crescenti preoccupazioni sull’integrità dei social in vista delle elezioni di novembre. Simili piani sono stati discussi dai vertici di YouTube e Twitter. L’obiettivo comune è evitare il ripetersi della situazione del 2016, quando secondo le agenzie d’intelligence Usa la Russia sfruttò i social per proporre messaggi divisivi all’elettorato statunitense. (Nyt)