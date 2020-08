© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dovremmo chiedere per trasparenza ai nostri sindaci come hanno speso o spenderanno i 330 mln di edilizia leggera e gli 80 mln per gli affitti di nuovi spazi. La ripartenza della scuola,dopo 20 anni di disastri, dipende da tutti e non faremo sconti a sindaci e governatori lassisti." Lo ha scritto in un tweet il deputato del M5s Luigi Gallo. (Ren)