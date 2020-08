Nord Macedonia: ministro Esteri Dimitrov, il paese rimane sulla strada verso l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord continuerà a percorrere la strada verso l'integrazione nell'Unione europea: lo ha assicurato il ministro degli Esteri uscente Nikola Dimitrov, appena nominato vicepremier incaricato per gli Affari europei. "Non ci può essere sfida più bella per me", ha dichiarato Dimitrov rispondendo ad una domanda dei giornalisti sulla sua nomina, prima della ripresa della sessione costitutiva del nuovo parlamento di Skopje. "Ci sono ancora molte cose da fare", ha aggiunto il ministro facendo riferimento in particolare all'esigenza di portare avanti le riforme. La sessione costitutiva del parlamento uscito fuori dal voto di luglio è ripresa nel pomeriggio dopo essere stata interrotta a seguito della rielezione di Talat Xhaferi come presidente del monocamerale di Skopje. (segue) (Mas)