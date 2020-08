Nord Macedonia: ministro Esteri Dimitrov, il paese rimane sulla strada verso l'Ue (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo partito in ordine di preferenze è l'Unione democratica per l'integrazione (Dui), una delle forze politiche della componente etnica albanese che vive nel paese. Il leader Ali Ahmeti ha proclamato "la vittoria del blocco albanese a queste elezioni" grazie ai 100 mila voti ottenuti e la "vittoria del concetto di poter avere un premier albanese" grazie alla candidatura a tale incarico dell'esponente Dui Naser Ziberi. Il Dui ha ottenuto l'11,3 per cento delle preferenze e 15 seggi in parlamento, distaccando di poco un'altra forza politica della componente albanese, Alleanza per gli albanesi (AA), che si trova al quarto posto nelle preferenze dei cittadini con l'8,52 per cento dei voti e 12 seggi in parlamento. Lo scorso 20 luglio Naser Ziberi, esponente di Dui, ha dichiarato che la forza politica "resta disponibile" a partecipare alle trattative per la formazione del nuovo governo. (segue) (Mas)