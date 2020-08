Coronavirus: dal 24 agosto in Lombardia via a test sierologici volontari per personale scolastico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alle linee guida ministeriali, la campagna di screening viene effettuata mediante la somministrazione di un test rapido, i tempi per avere l'esito sono di norma entro i 15 minuti pertanto i cittadini dovranno attendere l'esito del test presso le sedi di prelievo. "Nel caso di esito negativo al test - sottolinea Gallera - il cittadino non ha obblighi né adempimenti da rispettare. Nel caso di positività, l'operatore scolastico deve essere sottoposto al tampone, che sarà effettuato di norma contestualmente alla comunicazione di positività del test e comunque entro le 48 ore successive. Lo stesso deve restare in isolamento fino alla comunicazione dell'esito del tampone". Per i cittadini che effettueranno il test presso gli ambulatori territoriali, il tampone verrà effettuato immediatamente presso la medesima struttura (i cittadini dovranno attendere l'esito del test in appositi spazi prima di lasciare l'ambulatorio). In caso di esito negativo al tampone il cittadino interromperà l'isolamento; se positivo diventerà caso accertato Covid-19, sarà sottoposto all'isolamento obbligatorio e sarà contattato da ATS per l'avvio della sorveglianza e per l'indagine epidemiologica. (segue) (Com)