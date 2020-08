Coronavirus: dal 24 agosto in Lombardia via a test sierologici volontari per personale scolastico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di effettuazione del test presso il proprio Medico di Medicina Generale, la prenotazione da parte del personale scolastico deve avvenire mediante contatto diretto con il MMG. In caso di effettuazione del test presso i punti prelievo messi a disposizione dagli Enti sanitari che insistono sui territori delle ATS della Città Metropolitana di Milano, della Brianza, di Bergamo, di Brescia, della Val Padana sono disponibili tre modalità di prenotazione del test sierologico a partire dalla giornata di giovedì 20 agosto: telefonicamente, chiamando il numero verde regionale 800.638.638 e seguendo le indicazioni dell'albero vocale (sarà disponibile un'opzione dedicata, digitando il numero "9" e procedendo con la prenotazione tramite operatore); via internet; per prenotare il test sierologico per il personale scolastico tramite internet è possibile collegarsi al sito www.prenotasalute.regione.lombardia.it attraverso la funzione "Gestisci prenotazioni - prenotazione Senza ricetta" selezionando la prestazione "personale scolastico test sierologico"; attraverso l'app Salutile prenotazioni, procedendo con la prenotazione attraverso la funzione "prenotazione senza ricetta" selezionando la prestazione "personale scolastico test sierologico". In caso di effettuazione del test presso i punti prelievo messi a disposizione dagli Enti sanitari che insistono sui territori delle Ats dell'Insubria, della Montagna, di Pavia occorre contattare direttamente le Ats oppure seguire le indicazioni pubblicate sulle relative pagine web. (Com)