Coronavirus: Fratoianni (Leu), certi politici e imprenditori devono capire che tutela salute viene prima del profitto

- "Dalla sua casa di Montecarlo Flavio Briatore attacca il sindaco di Arzachena per le restrizioni imposte alle discoteche.E proprio oggi al Bilionaire, la sua discoteca di Arzachena, ci sono 6 positivi e 50 persone in isolamento preventivo." Lo scrive su Facebook il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. "Forse per una certa classe imprenditoriale e politica non è chiaro - prosegue l'esponente di Leu - ma la salute delle persone viene prima dei profitti e l'interesse collettivo prima di quello personale." "È l'ora di finirla - conclude Fratoianni - con questi giochetti e questi comportamenti" (Rin)