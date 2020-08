Brasile: Bolsonaro promulga legge che apre linea di credito per liberi professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha promulgato la legge che apre una linea di credito a tasso agevolato per i liberi professionisti che lavorano come autonomi. Il provvedimento mira a ridurre l'impatto della crisi economica generata dalla pandemia del nuovo coronavirus. Secondo il testo, la linea di credito creata nell'ambito del Programma nazionale di sostegno alle micro e piccole imprese (Pronampe), prevede prestiti a un tasso di interesse del 5 per cento annuo più il tasso Selic (attualmente al 2 per cento) per una durata di 36 mesi. I professionisti potranno chiedere un prestito massimo pari al 50 per cento del reddito indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2019 e comunque per una somma non superiore a 100 mila real (15 mila euro). (segue) (Brb)