Brasile: Bolsonaro promulga legge che apre linea di credito per liberi professionisti (2)

- Il governo ha inserito anche i professionisti tra i beneficiari del Pronampe dopo aver ieri, 20 agosto, prorogato di tre mesi la durata del programma varato per la prima volta dal governo centrale lo scorso 10 giugno per garantire liquidità alle piccole imprese e garantire i posti di lavoro durante la crisi legata alla pandemia di coronavirus. Il piano prevede l'apertura di una linea di credito speciale, a tasso agevolato, per un importo pari a 15,9 miliardi di real (2,9 miliardi di euro). I titolari di micro e piccole imprese potranno richiedere prestiti fino a un importo corrispondente al 30 per cento delle loro entrate lorde ottenute nel 2019. (Brb)