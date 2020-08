Giappone: a luglio visitatori stranieri in calo del 99,9% rispetto al 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio il numero di visitatori stranieri in Giappone è crollato del 99,9 per cento rispetto a un anno fa a causa dei rischi legati alla pandemia di coronavirus. Lo indicano le stime dell'Agenzia del turismo, secondo cui solo 3.800 turisti stranieri sono entrati in Giappone il mese scorso. Quelli in arrivo dalla Cina sono stati 800, cifra enormemente inferiore rispetto agli 1,05 milioni di un anno fa. Altri 600 visitatori sono arrivati dal Vietnam, 400 dagli Stati Uniti, 300 da Corea del Sud e India. Il mese di luglio è stato il decimo consecutivo di calo degli arrivi dallo scorso ottobre. Attualmente in Giappone è in vigore un divieto all'ingresso di cittadini da 146 Paesi in tutto il mondo a causa della pandemia. Lo scorso anno il numero di turisti in arrivo in Giappone aveva raggiunto la cifra record di 31,88 milioni. Per il 2020, prima dello scoppio della pandemia di coronavirus, il governo aveva fissato l'obiettivo di 40 milioni di visitatori stranieri. (Res)