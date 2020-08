Roma: assessore al Verde, numerosi atti vandalici ad aree ludiche con giochi inclusivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi mesi si sono verificati "numerosi atti vandalici all’interno delle aree ludiche della capitale, tra le attrezzature più colpite, purtroppo, ci sono i giochi inclusivi. Si tratta di gesti scellerati e intollerabili, compiuti da incivili, che vanno a colpire i bambini con disabilità e vanificano anche il grande lavoro fatto in questo settore". Lo scrive, su Facebook, l'assessore di Roma Capitale al Verde Laura Fiorini. "Nell’ultimo anno, infatti - aggiunge - dopo aver effettuato un ampio monitoraggio per individuare le aree più idonee (in base alla facilità di accesso e alla fattibilità), i tecnici del dipartimento tutela ambientale hanno provveduto a installare 85 giochi inclusivi in 33 aree ludiche. Numeri significativi se si pensa che in tutta Italia le aree dotate di almeno 2 giochi inclusivi sono solo circa 300. Un intervento rilevante, grazie a uno stanziamento di 250mila euro, finalizzato a incrementare una dotazione carente e a diffondere sul territorio queste attrezzature. Si è scelto di posizionare i giochi inclusivi accanto a quelli già esistenti per consentire ai bambini di giocare assieme, il nostro obiettivo è quello di facilitare l’integrazione sociale ed educare all’accoglienza, alla solidarietà e al rispetto dell’altro". "Nel dettaglio - prosegue - la lista dei giochi inclusivi installati: I Municipio (via Pomponazzi, Castel Sant’Angelo, Parco San Sebastiano); II Municipio (Villa Balestra, Parco Caduti 19 luglio 1943); III Municipio (via Suvereto, via Val Trompia); IV Municipio (via Pomona, piazza Ambrosini); V Municipio (Villa Gordiani, Parco Don Cadmo Biavati); VI Municipio (via del Fosso di Scillicino, via Sisenna); VII Municipio (piazza Re di Roma, via Sant’Agata di Esaro, Parco Antonella Renzi, Parco di Tor Fiscale); VIII Municipio (Circonvallazione Ostiense 259, via Paolo di Dono); IX Municipio (via Gadda, via Oslo); XI Municipio (Corviale via Poggio Verde, largo Santa Silvia, via Vela); XII Municipio (piazza della Trasfigurazione, largo Quaroni); XIII Municipio (Parco Melvin Jones, Villa Carpegna); XIV Municipio (via Gaverina Riserva Grande, via Tarsia, piazza della Balduina); XV Municipio (Parco Atleti azzurri, via San Godenzo)". (Rer)