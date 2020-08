Coronavirus: Speranza, apriremo scuole e faremo elezioni ma serve contributo di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Faccio un appello a tutti. Abbiamo una sfida da vincere, quella di gestire il Covid in autunno. Apriremo le scuole e faremo le elezioni il 20-21 settembre, andremo avanti, ma abbiamo bisogno del contributo dei cittadini e delle cittadine che ci ha consentito in passato di piegare la curva e che oggi serve più che mai". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando al Meeting di Rimini. "I numeri del futuro non sono già scritti ma dipendendo da noi", ha sottolineato il ministro.(Rin)