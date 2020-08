Coronavirus: Speranza, recuperare spirito di sfida contro virus, appello ai giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La curva dei contagi l'abbiamo piegata non solo per le misure adottate ma anche perché c’è stata la persuasione delle persone che hanno capito che la posta in gioco era alta. In questi giorni dobbiamo recuperare lo spirito di sfida rispetto alla battaglia contro il Covid. C’è ne bisogno fortemente". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando al Meeting di Rimini. "I numeri del futuro non sono già scritti ma dipendendo da noi", ha sottolineato il ministro. "Lancio un appello ai più giovani: il dato che mi ha colpito di più è che la media dei contagiati è scesa a 30 anni. Molti di questi ragazzi hanno sintomi debolissimi, ma se si continua così presto il contagio arriverà nelle loro famiglie, ai loro genitori e nonni. E rischia davvero di metterci in difficoltà", ha ribadito Speranza.(Rin)