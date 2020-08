Lazio: Zingaretti, Fiumicino e Ciampino primi due scali europei per impegno salute viaggiatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agli aeroporti di Fiumicino e Ciampino "oggi un importante riconoscimento: sono i primi due scali europei per l’impegno sulla salute e il benessere di viaggiatori e personale". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Orgogliosi di aver contribuito a questo risultato con il lavoro della nostra sanità nel Lazio e sempre grazie di cuore a tutti gli operatori. Come principale porta d’accesso all’Italia - conclude Zingaretti - facciamo e faremo di tutto per difendere il nostro Paese e la sicurezza delle persone". (Com)