- Sulla scuola il governo usi la collaborazione e non alimenti divisioni. Lo scrive su Twitter il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti. "La riapertura in sicurezza è per il Pd è la priorità assoluta. Primo banco di prova del Governo alla ripresa e bisogna lavorare insieme al mondo della scuola per raggiungere questo obiettivo", sottolinea Zingaretti. (Rin)