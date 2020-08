© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo ricostruire un sistema sanitario nazionale di prossimità. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando al Meeting di Rimini. "Vuol dire che ti entra in casa con il telefonino, in modalità digitale, ma anche un nuovo investimento nella domiciliarità. E' quella la sfida del futuro, dobbiamo portare il Ssn dal cittadino e non essere quest'ultimo che deve seguirlo", ha sottolineato Speranza. (Rin)