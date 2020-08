Lavoro: Mauri (Pd), ottimo risultato le 207.000 regolarizzazioni, confermate le previsioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I numeri sulla regolarizzazione dei rapporti di lavoro rappresentano un risultato molto positivo. Che coincide perfettamente con le previsioni che avevamo fatto. Aver raggiunto le 207.000 persone che hanno aderito al processo di regolarizzazione ed emersione dimostra che si è trattato di un intervento doveroso, messo in campo per rispondere ad una esigenza reale del Paese”. Così il viceministro dell’Interno Matteo Mauri. “Lo abbiamo fortemente voluto al ministero dell’Interno - prosegue Mauri - perché ci siamo resi conto della necessità assoluta di portare centinaia di migliaia di persone, che già vivono in Italia da molti anni e che spesso lavoravano in nero, dentro un percorso di legalità. Una scelta utile a tutti. Le domande per lavoro domestico e assistenza alla persona sono state di gran lunga la maggioranza, l'85 per cento rispetto al lavoro subordinato. Come era prevedibile visto l'esito dell'emersione del 2012, che è stata superata sia in termini assoluti che percentuali, anche per il comparto dell'agricoltura, nonostante allora fossero maggiori i settori coinvolti. Per ottenere questo risultato - prosegue il viceministro dell’Interno - è stato decisivo lo sforzo molto consistente delle strutture dello Stato e il coinvolgimento diretto e attivo di associazioni, patronati e sindacati che operano da anni e con competenza, professionalità e senso civico nei vari settori”. “Lasciamo ad altri - conclude il viceministro dell’Interno- le inutili polemiche e la propaganda. Ricordiamo solo che dal 2002 in poi siano stata realizzate ben 3 regolarizzazioni del tutto equivalenti dai Governi di centrodestra, con Berlusconi Presidente e con la Lega al Governo”.(Rin)