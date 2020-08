I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Chaouachi (Corrente democratica), governo tecnico approfondirà le crisi - Un governo “di tecnocrati” in Tunisia non farà altro che approfondire le crisi in cui versa il paese. Lo ha dichiarato sul suo profilo Facebook il dirigente del partito tunisino Corrente democratica e ministro uscente del Demanio e degli Affari fondiari, Ghazi Chaouachi. Secondo Chaouachi un governo tecnico avrà “l’opposizione di tutti” e potrà provocare “un’esplosione sociale, un fallimento economico e una deriva securitaria, capace di devastare tutto e annientare il processo della transizione democratica nella sua interezza”. Il primo ministro incaricato Hichem Mechichi dovrà annunciare la composizione della squadra di governo nei prossimi giorni ed entro il 25 agosto, secondo le scadenze previste dalla Costituzione tunisina. Le dichiarazioni di Chaouachi giungono dopo che Mechichi ha affermato di aver optato per un governo tecnico “di competenze”, soluzione che non è stata approvata da alcuni partiti politici tunisini come Ennahda, Qalb Tounes, Corrente democratica e il Movimento del popolo. I gruppi politici saranno comunque costretti a dare la fiducia al nuovo esecutivo, per timore di uno scioglimento del Parlamento. (segue) (Res)