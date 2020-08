© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: primo semestre 2020, export in calo del 15,8 per cento su base annua - Le esportazioni spagnole di beni hanno subito un calo del 15,8 per cento nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi dal ministero dell'Industria e del Commercio di Madrid. La causa del crollo dell'export in Spagna è da individuare nelle conseguenze della crisi del Covid-19. Le esportazioni di beni sono calate leggermente meno nel mese di giugno su base annua, rispetto a quanto avvenuto nei mesi precedenti, registrando un - 9,2 rispetto al giugno 2019 dopo i crolli avuti nel picco della pandemia a marzo (-14,5 per cento), aprile (-39,3 per cento) e maggio (34,4 per cento). (segue) (Res)