- Grecia: premier Mitsotakis, vaccino contro Covid-19 sarà gratuito per tutti - Il vaccino contro il Covid-19 sarà disponibile gratuitamente per tutti i cittadini della Grecia non appena sarà pronto. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro Kyriakos Mitsotakis. "Voglio essere assolutamente chiaro, il vaccino sarà disponibile senza costi per tutti i cittadini greci. Non sappiamo ancora se sarà uno o se saranno più di uno. E non sappiamo quando lo avremo a disposizione; speriamo più presto che tardi", ha affermato il premier ellenico che, in vista della riapertura delle scuole, ha anche annunciato che le mascherine saranno distribuite gratuitamente agli insegnanti ed agli alunni. La ministra dell'Istruzione Niki Kerameus ha chiarito nelle scorse ore che le mascherine saranno obbligatorie negli spazi al chiuso quando le scuole riapriranno e anche negli spazi all'aperto ove ci saranno condizioni di affollamento. (segue) (Res)