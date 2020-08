© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brexit: Barnier, Londra sta dimostrando inflessibilità - I negoziati tra Unione europea e Regno Unito sui loro rapporti dopo la Brexit non hanno fatto progressi significativi nell'ultima settimana. Lo ha detto oggi il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit, Michel Barnier. "Coloro che speravano in un negoziato rapido questa settimana saranno delusi e, sfortunatamente, anche io sono deluso e preoccupato, oltre che sorpreso", ha affermato in conferenza stampa a Bruxelles. Secondo Barnier, i negoziati sembrano ora andare per alcuni aspetti "all'indietro" e l'accordo sui rapporti dopo la Brexit diventa sempre più improbabile. "I negoziatori britannici non hanno dimostrato alcuna volontà reale di andare avanti su questioni di importanza fondamentale per l'Ue, nonostante la flessibilità che abbiamo dimostrato negli ultimi mesi", ha dichiarato Barnier. (segue) (Res)