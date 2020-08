I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia: Erdogan annuncia la scoperta di un mega-giacimento di gas nel Mar Nero - Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato oggi in un discorso alla nazione la scoperta di un mega-giacimento di gas nel Mar Nero. “Oggi vorrei condividere con voi una buona notizia storica. Sappiamo che l’energia è elemento principale dello sviluppo del paese”, ha detto il capo dello Stato turco. Il nuovo giacimento vanta riserve di almeno 320 miliardi di metri cubi e verrà attivato nel 2023: si tratta della più grande scoperta mai fatta dalla Turchia. Non è tutto: secondo Erdogan, i dati mostrano la possibilità che ci siano altre riserve nella stessa area. “Avevamo individuato il giacimento sin da maggio. E questa è solo una parte del giacimento”, ha detto il presidente turco. “Speriamo di aver lo stesso successo anche nel Mediterraneo. Siamo decisi a risolvere il problema del gas e dell'energia per la nostra autosufficienza e colmare parte del nostro debito estero”, ha aggiunto il capo dello Stato turco. (segue) (Res)