- Iraq: premier Kadhimi, ritiro degli Stati Uniti entro tre anni - Secondo il governo di Baghdad, gli Stati Uniti vogliono ritirare il proprio contingente militare di stanza in Iraq entro tre anni. L'impegno è stato preso dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un colloquio con il primo ministro iracheno Mustafa al Kadhimi, avvenuto ieri alla Casa Bianca. "Per la prima volta ho visto una chiara posizione da parte degli Stati Uniti che comprende le richieste del governo iracheno", ha detto al Kadhimi, secondo quanto riferisce l'emittente televisiva "Al Iraqiya". Da tempo gli Stati Uniti hanno confermato l'intenzione di ridurre nei prossimi mesi le truppe dispiegate in Iraq, avviando al contempo una nuova e forse più complessa fase di “dialogo strategico”. La nomina del nuovo premier al Kadhimi, ex capo dell’intelligence, ha infatti ammorbidito i rapporti tra Washington e Baghdad, resi ruvidi dall’ascesa dell’Iran nel periodo successivo alla vittoria militare contro lo Stato islamico. Ufficialmente, la presenza militare statunitense in Iraq contava circa 5.000 effettivi a marzo, ma dopo il ritiro da tre basi il numero potrebbe essersi ridotto ulteriormente. (segue) (Res)