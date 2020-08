© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud: coronavirus, Moon invoca più severità, la setta Sarang Jeil minaccia azioni legali - Il governo della Corea del Sud ha esortato le autorità sanitarie ad agire con decisione per frenare la diffusione del coronavirus. Il presidente, Moon Jae-in, intervenuto oggi a una riunione nella sede dell’amministrazione di Seul per verificare come procedono le operazioni di contenimento, ha invocato “misure severe”, compresa l’azione penale, per chi ostacola il lavoro di contrasto dell’epidemia. Moon ha affermato che è fondamentale “individuare e testare rapidamente i contatti stretti e isolare i pazienti confermati” ma che “sistematicamente” questo lavoro viene contrastato o da “attività ostruzionistiche svolte fisicamente” oppure “attraverso campagne di disinformazione”. “Se gli sforzi falliscono a Seul, falliranno nel resto del paese”, ha avvertito il leader. (segue) (Res)