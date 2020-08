© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bangladesh: coronavirus, superati 290 mila casi con 3.861 decessi - Sono 2.401 i nuovi casi di coronavirus e 39 i decessi registrati in Bangladesh nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito la Direzione generale dei servizi sanitari (Dghs) nel suo bollettino di oggi. Il numero complessivo dei contagi è salito a 290.360, con un tasso di positività del 20,44 per cento, e quello delle vittime a 3.861, con un tasso di mortalità dell’1,33 per cento. Sono stati dimessi 3.624 pazienti e i casi risolti sono diventati 172.615, con un tasso di recupero del 59,45 per cento. Ieri in 86 laboratori riconosciuti sono stati effettuati 12.843 test, risultati positivi per il 18,55 per cento. Il paese asiatico, in cui l’epidemia è emersa l’8 marzo, è attualmente al 16mo posto al mondo per numero di casi. (segue) (Res)