- Singapore: riaperte le frontiere con Brunei e Nuova Zelanda per risollevare l’economia - Le autorità di Singapore hanno deciso unilateralmente di riaprire le frontiere ai viaggiatori provenienti da Brunei e Buona Zelanda, un passo “piccolo e cauto” per risollevare l’aeroporto di Changi. Lo ha detto il ministro dei Trasporti Ong Ye Kung, secondo cui Singapore vuole anche ricordare agli investitori in tutto il mondo che la città-Stato è aperta agli affari. “Il settore dell’aviazione, l’aeroporto di Changi e Singapore Airlines sono importanti per l’intera economia”, ha spiegato il ministro. “Dobbiamo seriamente assumere delle misure per riaprire in maniera sicura, rilanciare l’aeroporto di Changi e far ripartire il settore dell’aviazione civile”. I visitatori provenienti da Brunei e Nuova Zelanda che nelle due settimane precedenti l’arrivo a Singapore non hanno visitato Paesi terzi potranno evitare di sottoporsi al periodo di quarantena obbligatorio. Tuttavia, dovranno presentarsi all’arrivo con un test sul coronavirus con risultato negativo. Entrambi i Paesi, ha spiegato Ong, sono stati in grado di controllare la pandemia di coronavirus con tassi di contagio inferiori a 0,1 casi per 100 mila residenti. (Res)