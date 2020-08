© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: coronavirus, nuovo record di contagi con 8.225 nuovi casi - Con 8.225 casi di coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore l'Argentina ha registrato ieri un nuovo record di contagi giornalieri, che portano il totale dei contagi a 320.871 dall'inizio della pandemia. E' di 6.517 invece il totale delle morti imputabili alla Covid-19 nel paese, 111 delle quali si sono registrate nelle ultime ore. Epicentro della pandemia continua ad essere l'Area metropolitana di Buenos Aires (Amba), con oltre il 75 per cento dei nuovi casi, anche se la trasmissione comunitaria del virus si registra adesso anche in diverse province del paese. Particolarmente delicata la situazione della provincia di Jujuy, nell'estremo nord dell'Argentina. La provincia è al terzo posto per numero di nuovi contagi e registra un totale di oltre 5 mila casi dall'inizio della pandemia. Alcune strutture sanitarie denunciano inoltre una situazione di saturazione delle unità di terapia intensiva. Un forte incremento della circolazione del nuovo coronavirus si registra inoltre anche nelle province di Mendoza e Santa Fe. (segue) (Res)