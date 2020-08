I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paraguay: coronavirus, ritorno a quarantena parziale per la capitale Assunzione - Il governo del Paraguay ha decretato il ritorno ad una quarantena parziale per la zona della capitale Assunzione e la regione Central nel contesto del forte aumento della curva dei contagi da nuovo coronavirus in quest'area. Lo ha annunciato ieri il ministro della salute, Julio Mazzoleni, che ha definito come "quarantena sociale" l'insieme di misure che saranno messe in vigore da lunedì 24 agosto per la durata di due settimane. Tra queste una restrizione della circolazione, che verrà limitata all'orario lavorativo, la chiusura ai viaggi interprovinciali, la proibizione della vendita di bevande alcoliche, e il ritorno al divieto di praticare sport di gruppo, mantenendo il permesso per gli sport individuali. La decisione è stata presa alla luce del nuovo record di contagi giornalieri registrato nelle ultime 24 ore, con 633 nuovi casi. In Paraguay il computo totale dei contagi dall'inizio della pandemia è di 11.817, mentre il numero dei morti per Covid-19 è di 170. (segue) (Res)