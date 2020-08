Sardegna: attacco informatico al Comune di Guasila, cancellati i dati nei computer comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna traccia dei dati salvati nei computer comunali con conseguente blocco dell'attività amministrativa e l'impossibilità ad assolvere ad alcuni obblighi di legge. Un vero e proprio attacco informatico ha colpito il comune di Guasila nei giorni di Ferragosto: a scoprirlo sono stati i dipendenti comunali che rientrati al lavoro dopo il fine settimana di metà agosto, si sono accorti che i dati custoditi nei dispositivi informatici degli uffici erano andati persi. Un fatto che ha convinto il sindaco del paese del Sud Sardegna a presentare denuncia: "Non appena venuta a conoscenza dell'accaduto – spiega il primo cittadino, Paola Casula – ho provveduto con massima urgenza a richiedere l'intervento dell'amministratore di sistema nominato dall'ente affinché lo stesso verificasse l'incidente informatico in corso e avviasse tutte le contromisure necessarie al fine di ripristinare la funzionalità amministrativa. Rassicuriamo la popolazione che nessun dato è stato prelevato e non potrà essere oggetto di uso fraudolento". E' ancora in corso la perizia informatica per definire con maggiore precisione i termini e la gravità del fatto. (Rin)