Brasile: De Souza, risposte più efficaci alla pandemia dalla società civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 3.400.000 casi e 110 mila morti dall’inizio di febbraio il Brasile si colloca alla 11ma posizione tra 167 Paesi del mondo, con una media 470 decessi per milione di abitanti. Lo ha spiegato Luis Eugenio de Souza, professore di salute pubblica all’Università di Bahia, parlando al meeting di Rimini degli effetti della pandemia del nuovo coronavirus in Brasile. In questo lungo periodo, ha detto, "c’è stata una mancanza di coordinamento per fornire adeguate risposte. Abbiamo il terzo ministro della sanità in poco tempo, senza una preparazione diretta sul tema, essendo di formazione militare. Si è invece mobilitata la società civile, che ha creato il Fronte per la vita, organizzato dal Consiglio nazionale per la sanità e con la partecipazione di tanti soggetti, tra i quali la conferenza episcopale". (segue) (Com)