Speciale scuola: Pd, apertura priorità, non alimentare divisioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Camilla Sgambato, responsabile Scuola della segreteria nazionale del Pd, in una nota afferma: "la ripresa delle attività scolastiche il 14 settembre ed il primo per le attività di recupero, è una priorità assoluta, anzi, la priorità, che richiede però collaborazione e sinergia con le forze di governo, le forze sociali, le famiglie, i dirigenti scolastici. Bisogna riaprire in sicurezza e non perdere più nemmeno un’ora di lezione. Non è dunque questo il momento di alimentare divisioni o additare responsabilità - aggiunge -. Evitiamo gli attacchi, le prese di posizione divisive e continuiamo a lavorare responsabilmente tutti insieme per l’obiettivo comune, da cui dipendono la credibilità dell’intero Paese e il futuro dei nostri giovani" (Com)