Speciale scuola: Gilda, sconcertante e immotivato attacco a sindacati

- "Trovo sconcertante che chi guida il ministero dell'Istruzione si esibisca in un violento ed immotivato attacco contro i sindacati, accusati di sabotare la riapertura delle scuole". Lo afferma, in una nota, Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli insegnanti. "Non si possono invertire i ruoli: ai sindacati spetta di denunciare ritardi ed inadempienze, a chi governa di dimostrare concretamente di svolgere il proprio ruolo con efficienza ed imparzialità". Secondo Di Meglio "i cittadini, sindacati compresi, vorrebbero sapere quanti insegnanti di ruolo saranno in cattedra il 1 settembre prossimo, quanti saranno i posti vacanti da coprire con precari da rintracciare, quante aule mancheranno per accogliere in sicurezza le alunne e gli alunni e, infine quando arriveranno i banchi mancanti alle scuole che li hanno richiesti. Inutile annunciare quante sono le domande di partecipazione ai futuri concorsi. Riaprire le scuole è di vitale importanza. E' questo che vogliamo, non cortine fumogene", conclude. (Com)