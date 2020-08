Georgia-Russia: Tbilisi interessata a ripresa collegamenti aerei diretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Georgia è interessata a ripristinare i voli diretti da e per la Russia, pur tenendo in considerazione la situazione legata all’epidemia di coronavirus. Lo ha detto oggi il rappresentante speciale georgiano per le relazioni con la Russia, Zurab Abashidze. In precedenza, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha detto di sperare che Tbilisi e Mosca riprendano il traffico aereo nel prossimo futuro. "Permettetemi di ricordarvi che i voli diretti tra la Georgia e la Russia non sono stati cancellati su iniziativa della parte georgiana. Eravamo e restiamo interessati a ripristinare il traffico aereo. Ma questo problema, ovviamente, dovrebbe essere valutato nel quadro della situazione epidemiologica ", ha detto Abazhidze. L'inviato ha aggiunto che non è ancora stabilito quando la Georgia aprirà completamente i suoi confini terrestri con i paesi vicini. Abashize ha anche affermato che la data del suo prossimo incontro con il parlamentare russo Grigory Karasin, che rappresenta Mosca ai colloqui con Tbilisi, dipende anche dalla situazione epidemiologica a livello globale. Nelle scorse settimane Karasin ha detto che l'incontro potrebbe aver luogo a Praga a metà settembre.(Rum)