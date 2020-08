Libia: ambasciata Usa accoglie con favore appelli di Saleh e Sarraj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata degli Stati Uniti in Libia accoglie con favore gli “importanti passi avanti per tutti i libici” compiuti oggi dal presidente del Consiglio presidenziale della Libia, Fayez al Sarraj, e dal presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk. Entrambi, infatti, hanno diffuso due comunicati distinti per chiedere l’immediata cessazione delle ostilità e la riattivazione della produzione petrolifera. La missione Onu in Libia ha parlato di “decisioni coraggiose” dei due leader, chiedendo una rapida attuazione delle iniziative annunciate. “Gli Stati Uniti avranno presto altro da dire”, scrive la rappresentanza diplomatica Usa in un post su Twitter. (Res)