Bielorussia: ministro Esteri tedesco paragona dimostrazioni nel paese a Primavera di Praga

- In visita oggi a Bratislava, capitale della Slovacchia, il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas ha paragonato i recenti sviluppi in Bielorussia alla Primavera di Praga del 1968. Come i cecoslovacchi 52 anni fa, dimostrando contro il loro presidente Aleksandr Lukashenko “i bielorussi chiedono cambiamenti nel proprio paese”, ha detto Maas. Secondo quanto riferisce l'emittente radiofonica “Deutschalndfunk”, per il ministro degli Esteri tedesco, il governo di Minsk “deve guardare negli occhi la realtà”. Maas ha quindi aggiunto che “la via d'uscita dalla crisi” in corso in Bielorussia “passa soltanto attraverso il dialogo con la società civile”. Al fine di conseguire tale obiettivo, “l'Ue deve continuare a esercitare pressione” su Lukashenko. (Geb)