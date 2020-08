Energia: ucraina Naftogaz vuole aumentare la produzione di idrocarburi in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statale ucraina Naftogaz prevede di aumentare la produzione di petrolio e gas nella concessione di Alam El Shawish East in Egitto e sta anche esaminando le opzioni per lo sviluppo di nuove aree di licenza nel paese. Le riserve di Naftogaz in Egitto sono limitate a soli 400 milioni di metri cubi di gas e 8,6 milioni di barili di petrolio, secondo il rapporto annuale 2019 dell'azienda, riferisce l'agenzia di stampa "Unian". La società aveva inizialmente pianificato di vendere la sua attività in Egitto nel 2017, ma ora è pronta a sviluppare ulteriormente le concessioni. "Per l'efficace sviluppo delle attività di Naftogaz in Egitto, è necessario accelerare la crescita della produzione di idrocarburi nell'area della concessione di Alam El Shawish East, così come accelerare l'implementazione di grandi progetti infrastrutturali", ha reso noto Naftogaz in un comunicato. (Rum)