Lavoro: Sibilia (M5s) su regolarizzazioni, pochissime domande per lavoro agricolo, sia d’insegnamento

- "Si è conclusa a ferragosto la procedura di emersione legata alla sanatoria del lavoro nero, oggetto di ampie discussioni in maggioranza, e partita lo scorso 1 giugno. Sono poco più di 200mila, dunque appena un terzo della platea a cui il provvedimento era presumibilmente rivolto, ma anche qui, tutto da verificare. Un bilancio deludente se dal dato totale delle domande si scorpora l'85 per cento, riferibile ai lavoratori domestici". Lo dichiara il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia. "Le richieste di emersione per lavoro subordinato, dunque per i regolarizzandi del settore agricolo, sono solo il 15 per cento. Numeri che intanto - spiega - sono destinati perfino ad assottigliarsi, stante il fatto che si tratta per il momento di domande, che quindi solo dopo il vaglio degli uffici delle prefetture - peraltro messi a dura prova da queste procedure, che certamente sono destinate a sottrarre tempo ed energie ad altri processi - potranno essere considerati definitivi. Insomma, i numeri non fanno che attestare la bontà delle critiche che ho mosso all'epoca della stesura del provvedimento, che non condivisi nella sua totalità". (segue) (Rin)