Lavoro: Sibilia (M5s) su regolarizzazioni, pochissime domande per lavoro agricolo, sia d’insegnamento (2)

- "Fui dunque facile profeta - prosegue Sibilia -: la norma, così concepita, non avrebbe in alcun modo aiutato il settore agricolo. Così è stato. Ed è oggi indubbio che il messaggio, distorto già in partenza, sia stato usato da qualche trafficante senza scrupoli per reclutare nuove vittime pronte alla traversata della speranza, magari accreditata dalla promessa di più facile regolarizzazione. Fortuna che in seguito il lavoro congiunto del Presidente Conte, di Luigi Di Maio e della ministra Lamorgese ha potuto porre un freno al fenomeno attraverso atti concreti, scelte decise e dichiarazioni univoche sull'argomento. Mi auguro che questo episodio possa rinforzare la compattezza dell'esecutivo e sia d'insegnamento per il futuro, affinché tutti gli interpreti politici antepongano sempre il bene comune alla momentanea bandierina di partito", conclude il sottosegretario. (Rin)