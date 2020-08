Ue: Belgio, Commissione approva aiuti da 290 milioni di euro per Brussels Airlines

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato una misura di aiuto da parte del Belgio per 290 milioni di euro a sostegno del gruppo Sn, composto da SN Airholding e dalla sua unica controllata Brussels Airlines, nel contesto dell'epidemia di coronavirus. Come riferisce un comunicato della Commissione Ue, la misura di aiuto consiste in un prestito di 287 milioni di euro e un apporto di capitale proprio di circa 3 milioni di euro. La misura di aiuto è stata approvata nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato. Il vicepresidente esecutivo Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato che Brussels Airlines "svolge un ruolo importante in termini di posti di lavoro e connettività in Belgio. La compagnia aerea ha subito notevoli perdite a causa delle restrizioni ai viaggi che il Belgio e altri governi hanno dovuto imporre per limitare la diffusione del virus. Con questo pacchetto di sostegno da 290 milioni di euro, che assume principalmente la forma di un prestito con tassi di interesse agevolati, ma include anche una minore iniezione di capitale, il Belgio fornirà a Sn Group, di cui fa parte Brussels Airlines, la liquidità di cui ha urgente bisogno per resistere all'impatto della crisi attuale. Allo stesso tempo, il Belgio sarà sufficientemente remunerato per il rischio che i contribuenti assumono e il sostegno arriverà con i vincoli per limitare le distorsioni della concorrenza".(Beb)