Colombia-Venezuela: presidente Duque accusa governo di Caracas di acquistare missili dall'Iran (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un primo momento il governo di Teheran ha negato che le petroliere sequestrate siano in qualche riconducibili all’Iran. "Nessuna delle navi o dei carichi iraniani appartenenti all'Iran è stato sequestrato", hanno fatto sapere fonti del governo di Teheran all’agenzia di stampa statale “Irna”. "La Repubblica islamica dell'Iran, come più volte affermato, si vendicherà contro qualsiasi azione ostile per limitare i suoi diritti e non ha ancora permesso a nessun paese di intraprendere tale azione". Successivamente, il ministro del Petrolio iraniano ha riconosciuto che le quattro navi trasportavano carburante caricato in Iran, ma non di proprietà iraniana. “Il carburante è stato caricato in Iran, ma né le navi né il carico sono di proprietà dell’Iran. Ciononostante gli Stati Uniti hanno dichiarato vittoria”, ha detto il ministro, precisando che "il combustibile era iraniano ma era stato venduto e già pagato dal Venezuela”. (segue) (Mec)