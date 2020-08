Fase 3: Gualtieri, ci sono condizioni per fortissimo rimbalzo nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono le condizioni per avere un terzo trimestre di fortissimo rimbalzo e una chiusura anno non lontana dalle previsioni originarie che il governo aveva dato e questo è stato dovuto alla capacità che gli italiani hanno avuto di contenere il virus consentendoci di ripartire in sicurezza". Lo ha detto il ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri intervenendo all'incontro "Verso un'economia sostenibile. La sfida della ripartenza" in corso al Meeting di Rimini. (Rem)