Spagna-Francia: sgominati due gruppi criminali coinvolti nel traffico di migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell'ordine della Spagna hanno sciolto due gruppi criminali coinvolti nel traffico di migranti privi di documenti in Francia. Lo ha comunicato oggi la polizia nazionale spagnola. I migranti africani, che hanno raggiunto la parte meridionale della Spagna, sono stati trasportati per la prima volta attraverso il paese fino alla città di Irun, situata nella Comunità autonoma basca al confine con la Francia. Successivamente, sono stati inviati in auto, treno o autobus passeggeri a Bayonne, nei Paesi Baschi francesi. Si ritiene che i membri dei due gruppi criminali abbiano trasferito in questo modo centinaia di migranti nel paese vicino. I gruppi criminali erano indipendenti, ma interagivano tra loro. Hanno chiesto 200 euro per ogni migrante, a volte ricevendo denaro quando questi si trovavano ancora in Marocco. In totale, quindici persone legate alle cerchie criminali sono state detenute in tutta la Spagna, con i due leaderdei gruppi in custodia cautelare. (Spm)