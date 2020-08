Tunisia: premier uscente Fakhfakh chiede sessione parlamentare straordinaria su rilancio economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo in carica per il disbrigo degli affari correnti, Elyes Fakhfakh, incontrerà oggi il presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), Rached Ghannouchi, per chiedere lo svolgimento di una sessione straordinaria del parlamento. L'obiettivo è accelerare l'esame del disegno di legge relativo al rilancio dell'economia, all'integrazione dell'economia sommersa e alla lotta all'evasione fiscale. Questo disegno di legge è stato adottato il 10 giugno 2020 dal Consiglio dei ministri. L'ufficio dell'Arp ha annunciato il 31 luglio 2020 di aver iniziato una pausa di ben due mesi, dal primo agosto al 30 settembre 2020. L'ufficio dell'Arp, tuttavia, rimane operativo per ottemperare agli obblighi costituzionali e alle scadenze nazionali. (Tut)