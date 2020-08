Brasile: De Souza, risposte più efficaci alla pandemia dalla società civile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presente e il futuro del Brasile, De Souza invita a “rafforzare il Sistema unificato di salute (Sus), visto anche l’elevatissimo numero di decessi tra il personale sanitario. Occorre, ha dichiarato, "rinnovare la società sulla base della libertà, dell’equità e della solidarietà. La risposta alla pandemia, seguendo papa Francesco, è duplice: curare un piccolo virus che ha messo in ginocchi tutto il mondo e curarci dal grande virus dell’ingiustizia sociale”. (segue) (Com)