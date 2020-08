Brasile: De Souza, risposte più efficaci alla pandemia dalla società civile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dagli Stati Uniti, Paul Barach, professore alla Wayne State University e lecturer alla Thomas Jefferson University, ha riflettuto sul fatto che con la pandemia “dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare e i nostri sistemi. Dobbiamo pensare al ruolo del nostro personale sanitario e fare di più per proteggerli. Un terzo degli operatori, in alcune parti del mondo, non si sente sicuro nello svolgere il proprio lavoro”. Barach si è soffermato sulla crescita della telemedicina e del lavoro in remoto per seguire i pazienti, con una riflessione aggiuntiva sulla necessità rispondere in tempi brevi alla popolazione durante le crisi e sulla capacità di chiedere aiuto. Nelle sue conclusioni, il professor Vittadini ha parlato di un sistema sanitario che sappia coniugare clinica, igiene e tecnologia, sempre nel rispetto della sussidiarietà e con uno Stato che non rinunci al suo ruolo, mentre Walter Ricciardi ha ribadito il legame strettissimo tra crescita economica e sicurezza sanitaria. (Com)