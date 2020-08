Repubblica Ceca: premier Babis, per ministro Sanità Vojtech c'è ancora posto nel governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo di Adam Vojtech come ministro della Sanità della Repubblica Ceca non è in discussione. Lo ha detto il primo ministro ceco, Andrej Babis, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". "Ovviamente c'è ancora posto per lui nel governo", ha dichiarato il premier. Vojtech ha subito una pioggia di critiche per la retromarcia sull'obbligo di indossare le mascherine a partire dal primo settembre. Per Babis il ministro è stato però sviato dai pareri degli esperti e c'è stato un problema di comunicazione. Le regole pubblicate lunedì scorso non erano definitive e andavano sottoposte alle scuole per una discussione. Secondo quanto riporta il portale "Seznam Zpravy", la struttura dei gruppi di esperti alla cui consulenza fa affidamento il ministero della Sanità sarà cambiata. Tutti i gruppi saranno inclusi nella squadra centrale integrata che gestisce il programma di quarantena intelligente, coordinato dall'ufficiale sanitario responsabile dell'Igiene pubblica, Jarmila Razova. Vojtech non sarà più coinvolto nella preparazione delle misure e si limiterà a firmare i documenti definitivi. (segue) (Vap)